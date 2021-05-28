القاضية غادة عون: هيدي مسخرة مش عدالة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2021 - 13:20

القاضية غادة عون: هيدي مسخرة مش عدالة

منذ 49 mins 28 May، 2021
القاضية غادة عون
لبنان

قالت القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “انو انا ما عم افهم .هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اي مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات. وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة. ثم يهان وبجرجر محامي ع الطريق ويعتقل لانه استرجى انو يرفع الصوت ويسأل وين ملفات الفساد؟ وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سألوا نفس السؤال. ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه قرر السير بهذه الملفات الى النهاية. ايه العوض بسلامتك. ما في دولة قانون بلبنان في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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