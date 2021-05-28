البزري: وصول كميات كبيرة من لقاح فايزر قريبا

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري في بيان، “أن البلاد ستشهد في الأيام والأسابيع المقبلة وصول كميات كبيرة من لقاح فايزر إلى مطار بيروت، وهذه الوفرة في اللقاحات ستؤدي إلى تعجيل وتفعيل عمليات التلقيح، حيث ستضطر الوزارة إلى إنشاء مراكز إضافية مؤقتة، وتعزيز المراكز الحالية، وزيادة كمية اللقاحات المتوافرة فيها”.

ودعا البزري المواطنين إلى “الإقبال على تسجيل أنفسهم في المنصة، وتلقي اللقاح عبر وزارة الصحة، لأنها الطريقة الأفعل والأفضل من أجل حماية المجتمع من إنتشار وباء الكوفيد 19، ومن أجل الحفاظ على التحسن في المؤشرات الوبائية لكي ينتقل لبنان من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، ومنها إلى المرحلة الأولى في الإنتشار المجتمعي، حيث يصبح بالإمكان إعادة فتح البلاد بصورة شبه طبيعية وكاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام