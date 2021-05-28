روسيا مصابة بخيبة أمل من قرار واشنطن عدم العودة لاتفاقية الأجواء المفتوحة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة، عن خيبة أمل بلاده بسبب قرار الولايات المتحدة عدم العودة لاتفاقية الأجواء المفتوحة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “هذه الخطوة كانت متوقعة”. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك “كان القرار متوقعا، بالتأكيد لا يجعلنا سعداء، إنه يخيب آمالنا، لأن الولايات المتحدة أضاعت فرصة أخرى على أساس معقول لتقديم مساهمة إيجابية في مهمة تعزيز الأمن في أوروبا. وبما في ذلك، يستمرون في التلميح إلى الاتهامات التي لا أساس لها وتوجيه الاتهامات ضدنا والتي قمنا بالرد عليها عدة مرات”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن “رفض الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة لا يساهم في خلق مناخ ملائم لمناقشة الحد من التسلح خلال القمة الروسية الأميركية”.

المصدر: روسيا اليوم