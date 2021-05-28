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May 28 2021 - 03:44

الرئيس الأسد يمنح مدير المكتب الخاص الأكثر شهرة في رئاسة الجمهورية أرفع وسام في سوريا

منذ 1 ساعة 28 May، 2021
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سورية - عربي وإقليمي

منح الرئيس السوري بشار الأسد مدير المكتب الخاص الأكثر شهرة في رئاسة الجمهورية محمد ديب دعبول (أبو سليم) وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

وجاء في المرسوم رقم 146 لعام 2021، أن دعبول يمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة “تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة”.

وقد رافق دعبول الرئيس الراحل حافظ الأسد منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد، وتولى طوال عقود إدارة المكتب الخاص للرئيس الأسد، ثم لنجله الرئيس الحالي بشار الأسد.

ولد دعبول في مدينة دير عطية في جبال القلمون، عام 1935.

المصدر: سانا

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