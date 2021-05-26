العدو الاسرائيلي يؤجل البت بقضية تهجير الفلسطينيين من سلوان بالقدس المحتلة

أرجأت محكمة في كيان العدو الإسرائيلي الأربعاء البت في قضية ترحيل عائلات من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة.

وجاء قرار محكمة العدو خلال جلسة عقدتها للنظر في استئناف العائلات ضد جماعات استيطانية صهيونية تسعى للاستيلاء على منازلهم.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في استئناف سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وبالسياق، اعتدت قوات العدو على عدد من المشاركين في وقفة تضامنية من أجل التصدي لمحاولات تهجير سكان الحي والاستيلاء على منازلهم لصالح جهات استيطانية صهيونية، واعتقل العدو أحد الشبان المشاركين بعد الاعتداء عليه، وإصابته بجروح كبيرة في وجهه.

يُشار إلى ان جهات استيطانية تسعى لتهجير قرابة 800 مقدسي والاستيلاء على منازلهم بحي بطن الهوى، منذ سنوات، على غرار ما يقوم به العدو في حي الشيخ جراح.

المصدر: فلسطين اليوم