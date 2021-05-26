صور الرئيس الأسد اثناء ادلائه بصوته تنتشر بكثافة على مواقع التواصل مع تعليقات للمواطنين

انتشرت صور الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بكثرة أثناء إدلائه بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية. هذه الصور لاقت رواجاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماع إضافة إلى صور أخرى التقطها المواطنون في مدينة دوما مرفقين معها تعليقات مقتبسة من تصريحات الرئيس الأسد بصفته الحالية كرئيس للبلاد، ومرشحاً للرئاسة لفترة رئاسية جديدة. ومن أبرز التصريحات التي اقتبسها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في سوريا “المرشح بشار الأسد بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات بمدينة دوما: الحراك الشعبي خلال فترة الانتخابات كان كافيا للرد على تصريحات الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري عن الانتخابات السورية”. إضافة الى ما قاله في استهلال تصريحه وسط التجمهر الشعبي في مدينة دوما “استغل زيارتي لمدينة دوما لتوجيه رسالة لكل من ترك مدينته وقريته للعودة إليها مرة أخرى”.