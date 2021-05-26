أرمينيا: لن نبحث مع أذربيجان قضية الحدود قبل انسحابها من أراضينا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الأرمني، أرمين غريغوريان، أن أرمينيا لن تبحث ترسيم الحدود مع أذربيجان إلا بعد انسحاب قوات الأخيرة من الأراضي الأرمنية.

وقال غريغوريان في حديث للتلفزيون الأرمني، يوم الثلاثاء، إنه “لمناقشة مسائل ترسيم الحدود يجب أن تكون هناك أجواء مناسبة. ولتهيئة الأجواء المناسبة من الضروري أن تسحب أذربيجان قواتها من أراضي أرمينيا”.

وتابع: “وفي هذه الحالة فقط ستتوفر الظروف التي سنستطيع فيها مناقشة مسألة الحدود”.

وأكد أن أرمينيا تسعى لتسوية قضية تواجد القوات الأذربيجانية على أراضيها بطرق سلمية.

وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا تصر على أن تكون قضية ترسيم الحدود مع أذربيجان جزءا من التسوية الشاملة لقضية قره باغ.

المصدر: وكالات