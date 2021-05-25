“مجلس وحدة المسلمين” في باكستان هنأ بعيد المقاومة: صفحة عز للبنان ومدعاة فخر للامة

هنأ مسؤول الشؤون الخارجية في حزب “مجلس وحدة المسلمين” في باكستان السيد شفقت الشيرازي في بيان له بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد المقاومة والتحرير، حيث تم في 25 أيار/مايو 2000 دحر العدو الصهيوني عن غالبية الاراضي اللبنانية المحتلة.

وقال الشيرازي “أتقدّم باسمي واسم حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان إلى المقاومة الاسلامية في لبنان والشعب اللبناني العزيز بأحرّ التهاني والتبريك بذكرى مرور 21 عاماً على الانتصار الكبير واندحار الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان راجياً من المولى عز وجل ان يعيده على اللبنانيين جميعا بالخير والبركة والسلام”.

وتابع البيان “لا يسعنا، في هذه المناسبة السعيدة، إلا أن نتذكّر جميع الشهداء الذين سقطوا من أجل تحقيق هذا الانتصار، ونخص بالذكر شهداء المقاومة الاسلامية في لبنان الذي كان له الدور الأساس في تحقيق التحرير في العام 2000 وكسر العدوّ في العام 2006، كما من جميع القوى التي شاركت في المواجهات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد البيان ان “عيد المقاومة والتحرير صفحة عز للبنان ومدعاة فخر للامة العربية والاسلامية نطالب بتعميم نموذج الانتصار على مساحة عالمنا العربي والاسلامي، فتنتفض شعوبنا العربية والاسلامية نصرة لفلسطين ودعماً لشعبها فتلتزم خيار دعم المقاومة والوقوف مع محورها الذي يجسد الحق والخير والحرية في مواجهة الباطل والشر والاستعمار”.

المصدر: بريد الموقع