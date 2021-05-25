اتحاد المعلمين العرب: مع 25 أيار بدأ عصر الانتصارات وذهبت أيام الإنكسارات

هنأت الأمانة العامة لاتحاد المعلّمين العرب في بيان لها الثلاثاء بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، حيث تم دهر العدو الصهيوني عن غالبية الارض اللبنانية المحتلة.

وقال البيان “يطل علينا يوم الخامس والعشرين من مايو/ أيار 2021 عيد انتصار المقاومة في لبنان وتحرير جنوبه الأبيّ وبقاعه الغربي الصامد، هو يومٌ سيظل خالدًا في تاريخ الصراع العربي الصهيوني فيه بدأ عصر الانتصارات وذهبت أيام الإنكسارات “.

وتابع البيان “اليوم، هو أبو الانتصارات إذ تتعانق في ظلاله المقاومة المنتصرة في لبنان وفلسطين وسورية والعراق واليمن مع جماهير الأمة جمعاء”، واضافت “تجدد البيعة لتحرير فلسطين والجولان ومزارع شبعا وللمقاومة والكفاح المسلح ولحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، والقدس عاصمتها الأبدية”.

المصدر: بريد الموقع