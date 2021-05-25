العسكريون في مالي يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2021 - 03:30

العسكريون في مالي يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

منذ 39 mins 25 May، 2021
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أخبار دولية - مالي

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

ونقلت “فرانس برس” عن رئيس الوزراء مختار وان قوله، اليوم الاثنين، إن العسكريين اقتادوه قسرا إلى مقر الرئيس باه نداو.

وأفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سليمان دوكوريه إلى قاعدة “كاتي” العسكرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في آب/أغسطس عام 2020.

وقررت السلطات الانتقالية في مالي استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع.

وعلى الرغم من ذلك تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي تم تكليف مختار وان بتشكيلها في 14 أيار/مايو الجاري بعد استقالة الحكومة الانتقالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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