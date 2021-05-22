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May 22 2021 - 14:58

تيار صرخة وطن يهنىء المقاومة بانتصار فلسطين

منذ 2 ساعة 22 May، 2021
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لبنان

نوه رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان في بيان، ب “الانتصار العسكري والمعنوي الذي حققته المقاومة الفلسطينية، وترجم بإعلان العدو وقف النار من جانب واحد، في دليل على عدم قدرة العدو على مواصلة عدوانه، بعد فشل أهدافه”.

وشدد على “ضرورة أن تبني فصائل المقاومة الفلسطينية على الانتصار الذي تحقق من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، بعد التلاحم الكبير بين مختلف المدن والمناطق الفلسطينية، ولا سيما في مناطق 48، التي أثبت أهلها أنهم جزء أساسي من المشروع الوطني الفلسطيني، وكما أكدت القدس أنها جزء من خطة المواجهة ولا مجال لعزلها بعد اليوم أو استكمال مشروع تهويدها”.

وهنأ “محور المقاومة بالانتصار الذي تحقق في فلسطين ولا سيما الجمهورية الإسلامية في إيران، والدولة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد وحزب الله وباقي قوى المقاومة، التي كانت شريكا فعليا وحقيقيا في المعركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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