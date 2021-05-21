الإمام الخامنئي: تعاون القدس والضفة وغزة واراضي الـ48 أوضح خارطة الطريق لمستقبل فلسطين

بارك الإمام السيد علي الخامنئي الجمعة انتصار الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني. وقال إن “امتحان الأيام الأخيرة أعلى رأس فلسطين وفضح عجز العدو المتوحش والمستذئب امام الهبة الجامعة لفلسطين”.

ولفت الامام الخامنئي الى ان “امتحان تعاون القدس والضفة المحتلة وغزة واراضي الـ48 والمخيمات أوضح خارطة الطريق الحقيقي لمستقبل فلسطين”، وتابع “خلال 12 يوما قام الكيان الصهيوني المتغطرس بجرائم كبيرة أغلبها في غزة وأثبت عجزه عن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية”.

واشار الامام الخامنئي الى ان “كيان العدو قام بارتكاب الاعمال الدنيئة والمجنونة ما دفع الرأي العام العالمي والدول الغربية للقيام ضده”، واضاف ان “استكمال ارتكاب الجرائم وطلب العدو وقف إطلاق النار يعتبران هزيمة له أجبر على قبولها”، واكد ان “هذا الكيان الخبيث سيضعف اكثر مما هو عليه اليوم”.

وشدد الامام الخامنئي على ان “جاهزية شباب فلسطين ومظاهر القدرة للمجموعات الجهادية وزيادة قوتها باستمرار سيجعل من فلسطين اقوى”، وقال “سلامي الى الأبطال في حي الشيخ جراح”، ورأى ان “تجربة حي الشيخ جراح والصمود بوجه تجاوزات الكيان والمستوطنين اللقطاء يجب ان تبقى حاضرة وجاهزة دائما”.

المصدر: موقع المنار