“علماء جبل عامل”: الاعتداءات على السوريين مسيئة للبنان واللبنانيين

استنكر “تجمع علماء جبل عامل” في بيان الجمعة “الأعمال التخريبية العنصرية والاعتداءات التي قامت بها مجموعات حزبية بحق الأخوة السوريين الذين يقومون بحقهم الإنساني والدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية”.

واكد التجمع أن “هذه الأعمال مسيئة للبنان واللبنانيين أولا، ولا تعبر عن حقيقة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين”، ودعا “القضاء والأجهزة الأمنية الى متابعة القضية متابعة حثيثة ومعاقبة المعتدين والمخلين بالأمن، وإنصاف المعتدى عليهم من الأشقاء السوريين”.

كما استنكر التجمع “الاعتداءات التي تعرض لها الأخوة المتجهين من الشمال للمشاركة في الوقفات التضامنية في الجنوب مع أخوتنا في فلسطين”، وتابع “هذه القضية قضية حق في وجه الظلم والباطل والتضامن معهم واجب إنساني على كل حر وشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام