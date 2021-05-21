القهوة ومستوى ضغط الدم

كشف البروفيسور زوربيك شوغوشيف، أخصائي أمراض القلب، كيف تؤثر القهوة في القلب والأوعية الدموية، وهل يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، التخلي عن تناولها.

ويشير البروفيسور إلى أنه ليس من الضروري على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم التخلي عن شرب القهوة. لأن التأثير السلبي للقهوة مدته قصيرة وغير مؤثر.

ويقول، “بالفعل تسبب القهوة ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن نصف ساعة. وإن هذا الارتفاع محدود 10-20 ملليمتر عمود زئبق”.

ويضيف، تؤثر القهوة في نفس الوقت إيجابيا في القلب والأوعية الدموية. ويقول “لقد درس العلماء مسألة شرب القهوة بجدية وبالتفصيل من وجهة نظر طبية. واتضح أن تناول القهوة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا أمر مهم جدا في حال ارتفاع مستوى ضغط الدم. لأن الأشخاص يموتون ليس بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، بل بسبب المضاعفات التي يسببها”.

ويشير البروفيسور، إلى أن هذه النتائج تنسب فقط إلى القهوة المطحونة حديثا والتي يتم تناولها باعتدال. لذلك لكي نستفيد من القهوة يجب أن ننتبه لمكوناتها وعدم الإفراط بتناولها.

ويقول، “أولا، أي نوع من القهوة نشرب. لأن جميع التأثيرات المفيدة تعود للقهوة الطازجة المطحونة حديثا، وليس للقهوة السهلة الذوبان، لأن تركيبها غير معروف دائما. وثانيا، الجرعة. فإذا شربنا 20 فنجانا من القهوة، بالطبع تكون النتائج سيئة. لقد حدد العلماء حدود تناول القهوة في اليوم بمقدار كوبين أو ثلاثة. أي حوالي 400 ملليغرام. وينصح بتناول 50-180 ملليغرام في اليوم وفقا لوزن الشخص”.

ويضيف، لا يؤثر الحليب على فوائد القهوة للقلب والأوعية الدموية. وينصح كل من تجاوز عمره 65 سنة بضرورة إضافة الحليب إلى مشروب القهوة، للوقاية من هشاشة العظام، لأن الحليب يحيّد تأثير مواد معينة”.

المصدر: نوفوستي