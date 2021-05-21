“شاومي” تطلق هاتفا اقتصاديا بميزة الجيل الخامس

أعلنت الشركة الصينية المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية “شاومي” عن إصدار هاتف اقتصادي جديد تحت مسمى “Xiaomi Poco” والذي يتميز بعمله على نظام الجيل الخامس “5G”.

وذكر موقع “GSMArena” المتخصص بالأخبار التكنولوجية والهواتف الذكية أن الهاتف الجديد خضع لتحسينات وتطوير كبير مقارنة بالإصدار الأول له، حيث احتوى على شاشة بدقة “FHD +” وكاميرا مدمجة.

كما تم استحداث شريحة جديدة من طراز “MTK’s 7nm Dimensity 700” مكان الشريحة السابقة من طراز “Snapdragon 662″، بالإضافة إلى تزود الهاتف ببطاقة ذاكرة ومقبس صوت ومنفذ الأشعة تحت الحمراء وميزة NFC.

وبشأن الكاميرا فلم تتغير بحيث بقي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميغابكسل ومستشعران بدقة 2 ميغابكسل.

وأشار الموقع إلى أن الإصدار الجديد من الهاتف سيكون اقتصاديا وبكلفة أقل، وذلك بسبب تعديل جرى على البطارية التي تم تخفيض قوتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي بدورها ستؤثر سلبًا على وقت تشغيل الهاتف الذكي.

ومن المتوقع أن يظهر الهاتف الذكي في أوروبا بسعر 180 يورو لإصدار 4/64 غيغابايت.

المصدر: سبوتنيك