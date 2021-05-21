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May 21 2021 - 02:54

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة يدخل حيّز التنفيذ.. والمقاومة تؤكد: ملتزمون ما التزم الاحتلال

منذ 15 mins 21 May، 2021
وكالة يونيوز للأخبار 94 - snapshot 0
عربي وإقليمي - فلسطين

دخل اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي حيّز التنفيذ عند الثانية من فجر اليوم الجمعة”، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف أكثر من 230 شهيداً بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وتدمير الآلاف من المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية قبولها مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار يبدأ بالسريان الساعة الثانية من فجر الجمعة، وسط تأكيدها الالتزام بالاتفاق “المتبادل والمتزامن” ما التزم الاحتلال به، محذرة قيادة العدو من الرد على أي خرق.

وكان بيان مصري رسمي، أكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار “متبادل ومتزامن” في قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة 21 أيار/مايو 2021 بتوقيت فلسطين المحتلة.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال “الكابينت” قرر وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانب واحد، بإجماع الوزراء، بعد اجتماع دام نحو ثلاث ساعات.

المصدر: وكالات + موقع المنار

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