الداخلية في غزة تعلن خطتها مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن خطتها مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “ستشرع وزارة الداخلية والأمن الوطني بتطبيق خطة إعادة انتشار لجميع قوات الشرطة والأمن في محافظات قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة”.

وأهابت بالمواطنين لعدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، والامتناع عن لمس أيّ من مخلفات للاحتلال من قذائف أو صواريخ أو طائرات مسيرة أو غيرها، حيث ستعمل الفرق الهندسية الخاصة بقوات الأمن والشرطة على تحريز جميع تلك مخلفات من المناطق التي تعرضت للقصف.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن والشرطة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً عند العثور على أية أجسام من مخلفات الاحتلال، عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية (109)، وعدم العبث بتلك الأجسام بأي حال حفاظاً على حياتكم.

المصدر: فلسطين اليوم