السوريون في لبنان يواصلون الادلاء بأصواتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية السورية

يواصل السوريون المقيمون على الاراض اللبنانية توافدَهم باعدادٍ كبيرة إلى مقر السفارة السورية في اليرزة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج، التي انطلقت منذُ الساعةِ السابعة صباحاً ومُددت حتى الساعةِ التاسعةِ مساءً وذلك نتيجةَ المشاركةِ الكثيفة فيها . وبعد ادلائه بصوته ، اكد السفيرُ السوريُ في لبنان علي عبد الكريم علي انَ اقبالَ الناخبين على مراكزِ الاقتراع في لبنان كما الخارج دليلٌ جديدٌ على صمودِ سوريا ووعي شعبها.

ودعا السفير السوري السلطات الامنية والسياسية في لبنان الى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات على الناخبين السوريين ، واضعا اياها في خانة الاجهزة الامنية.

وكانت مجموعات من ميليشياتٍ حزبيّةٍ اعتدت على مواطنين سوريينَ كانوا متوجهين للادلاء بأصواتهم في سفارة بلدهم في بيروت ، وحطمت سيارات كانت تقلهم.

المصدر: المنار