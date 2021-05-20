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May 20 2021 - 11:18

سفينة روسية تتوجه من البحر الأسود إلى المتوسط

منذ 14 mins 20 May، 2021
سفينة روسية تتوجه من البحر الأسود إلى المتوسط
أخبار دولية - روسيا

أعلن رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي المقدم البحري أليكسي روليف ، أن سفينة الدورية فاسيلي بيكوف التابعة للأسطول، توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ مهمات هناك.

وأضاف الضابط “تقوم سفينة الدورية فاسيلي بيكوف، بعملية انتقال مخطط لها من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت الراهن، اجتازت السفينة، مضيق البوسفور في البحر الأسود وتمر عبر مضيق الدردنيل”.

ووفقا له، ستنضم هذه السفينة مساء يوم 20 أيار/مايو إلى القوة البحرية الروسية الدائمة في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المقدم البحري، أن سفينة الدورية ” فاسيلي بيكوف”، هي إحدى سفن المشروع 22160، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود الروسي، في كانون الأول/ديسمبر 2018.

ونوه بأنه “تم تصميم سفن هذا المشروع، لحماية المنطقة الاقتصادية البحرية، وفي حال وقوع أعمال قتالية، تقوم هذه السفن بالدفاع عن قوات ومنشآت وقواعد الأسطول، وهذه السفن مجهزة بمنظومات قتالية حديثة جدا وبمعدات الكترونية وأجهزة سونار حديثة للغاية”.

المصدر: روسيا اليوم

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