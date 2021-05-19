التعبئة التربوية تعزي برئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 18:04

التعبئة التربوية تعزي برئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا

منذ 9 mins 19 May، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

 

وجه مسؤول التعبئة التربوية في حزب الله الحاج يوسف مرعي رسالة تعزية الى قيادة اتحاد شبيبة الثورة في سوريا وعائلة رئيس الاتحاد عفيف دلا، شدد خلالها على متانة العلاقة واستمرارها لبناء الجيل الشاب الذي سيحرر كامل المنطقة العربية وفلسطين من الاحتلال الصهيوني والاميركي والجماعات التكفيرية.
واشار الى ان التعبئة التربوية إذ تعتبر رحيل الدكتور دلا خسارة لهامة وطنية سورية وعربية، ولشخصية قيادية عملت وأعطت الكثير في ميادين العمل السياسية والإعلامية والثقافية والشبابية، وناصرت قضايا سوريا والعرب ودافعت عن المقاومة وفلسطين التي تسطر في هذه الأيام أروع ملاحم العزة والإنتصارات فإنها تشدد على متانة العلاقة واستمرارها مع الأخوة الأعزاء في إتحاد شبيبة الثورة في سوريا لبناء الجيل الشاب الذي سيحرر كامل منطقتنا العربية وفلسطين من الإحتلال الصهيوني والأميركي ومن الجماعات الإرهابية التكفيرية، ليكون وطننا العربي قوياً عزيزاً حراً رائداً ومتقدماً.

 

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