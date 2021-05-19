لجنة الأسير سكاف: ستبقى فلسطين بوصلة الشرفاء مهما بلغت التضحيات

اعتبرت لجنة اصدقاء عميد الأسرى في السجون الاسرائلية يحيى سكاف في بيان “ان الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، وفي غزة الأبية يتطلب من الشعوب العربية الانتفاض، دعما للقضية الفلسطينية وللمقاومة الصامدة بوجه العدو الغاشم”.

وحيت اللجنة “رجال المقاومة البواسل من الفصائل الفلسطينية كافة الذين يقاتلون جنبا الى جنب في معركة استثنائية ستترك اثرا كبيرا في مجال الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اثبتت المقاومة الفلسطينية قدرتها الكبيرة على استهداف كل شبر في كيان العدو”.

واكدت اللجنة ان “فلسطين وقضيتها ستبقى قبلة الشرفاء والأحرار مهما بلغت التضحيات، لأن تحرير الأرض الفلسطينية والأسرى والمقدسات هو واجب علينا، والتخلي عنه خيانة عظمى لآلاف الشهداء من ابناء امتنا الذين سقطوا في مواجهة الإحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام