اختبار محمول لتشخيص كورونا خلال دقائق..

أفاد باحثون في دورية “نيتشر كومينيكشن” العلمية، أن اختبار فيروس كورونا المطور الجديد يمكن أن يوفر نتائج دقيقة من عينة من اللعاب في أقل من 30 دقيقة، كما يمكن طباعة نتائج الاختبار المحمول باليد، بتقنية ثلاثية الأبعاد ويمكنه اكتشاف جسيم فيروسي في كل قطرة سائل بحجم 1 ميكرو لتر.

وقال “هويمين زاهو”، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية في جامعة “إلينوي” في الولايات المتحدة: “لقد طورنا مقايسة سريعة وحساسة للغاية ودقيقة، وجهازًا محمولًا يعمل بالبطارية لاختبار فيروس كورونا المستجد يمكن استخدامه في أي مكان وفي أي وقت، وأن تكلفة الجهاز تقدر بأقل من 78 دولارًا، وأن الكواشف والمواد الأخرى اللازمة للاختبار ستبلغ 6 إلى 7 دولارات لكل اختبار”.

وأوضح أن تقنيات اختبار فيروس كورونا الحالية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب معدات ضخمة ومحللين خبراء، بينما يمكن تشغيل

الجهاز الجديد من قبل أي شخص لديه حد أدنى من التدريب ويكون حريصًا عند تحميل العينات.

وأطلق الباحثون على هذا الاختبار اسم “سبوت SPOT” لاكتشاف جينات متعددة لكل عينة، ما يجعلها أكثر دقة من اختبارات الجين الواحد، والتي يمكن أن تسفر عن نتائج غير صحيحة أو غير حاسمة، مشيرين إلى أن الاختبار الجديد يتميز في أنه يستخدم اللعاب وهو أسهل في التجميع وأقل توغلا من مسحة الأنف، كما تم إجراء 104 عينات سريرية من اللعاب حددت بدقة 28 عينة من أصل 30 عينة إيجابية لفيروس كورونا و 73 عينة من 74 عينة سلبية لفيروس كورونا.

المصدر: الوفد