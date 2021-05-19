مندوب الصين: مجلس الأمن أخفق في بلورة موقف موحد إزاء الأحداث في الشرق الأوسط

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن “مجلس الأمن الدولي أخفق في بلورة موقف موحد إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ذلك خلال اجتماع هو الرابع منذ بدء التصعيد”.

وأشار جون، الذي يترأس جلسات المجلس في الشهر الجاري، على صفحته في “تويتر” إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع للمرة الرابعة لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر أن الوقت لم يحن بعد لأن يصوت أعضاء المجلس على نص محدد بهذا الشأن، إلا أن “موقف الغالبية الساحقة واضح”. أضاف أنه يدعو أعضاء مجلس الأمن “إلى تضافر الجهود لتحقيق الهدنة وحماية المدنيين”.

وفي وقت سابق اعتبر مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنه “من المخزي” عدم استطاعة مجلس الأمن أن يصدر قرارا بشأن الأحداث الجارية، أو إصدار تصريح يدعو لوقف العدوان. وقال الدبلوماسي إن المجلس لم يضطلع بدوره ولم يتمكن تجاوز “دولة واحدة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي عطلت أكثر من مرة إصدار بيان خلال اجتماعات مجلس الأمن بشأن تلك الأحداث.

المصدر: وكالات