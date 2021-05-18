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May 18 2021 - 14:46

مفاجأة علمية.. العثور على سمكة حية يعود تاريخها لـ420 مليون عام

منذ 18 mins 18 May، 2021
Old Fish
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

اكتشف صائدو أسماك القرش نوعا من الأسماك القديمة التي تعتبر أقدم من الديناصورات قبالة سواحل مدغشقر، ويعتقد كثيرون أنها انقرضت.
وتم العثور على السمكة الرباعية الأرجل المعروفة باسم ”الكولاكانث“، حية وبصحة جيدة في غرب المحيط الهندي قبالة سواحل مدغشقر، وفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.
ويرجع السبب وراء ظهور هذا النوع من الأسماك من جديد إلى استخدام الصيادين للشباك الخيشومية، وهي طريقة صيد شائعة يستخدمها الصيادون التجاريون والحرفيون في جميع المحيطات لصيد أسماك القرش.
ويعتقد العلماء أن هذا النوع من الأسماك الذي يعود تاريخه إلى 420 مليون عام، قد انقرض في عام 1938، لذا فإن العثور على هذا النوع من الأسماك كان بمثابة مفاجأة علمية.
وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة ”ساوث أفريقيا أوف ساينس“ أن أسماك ”الكولاكانث“ قد تواجه تهديدا جديدا مع الزيادة المستمرة في صيد أسماك القرش التي بدأت في الازدهار في سنوات الثمانينيات.
وعبر العلماء عن مخاوفهم من أن يتم استغلال هذا النوع من الأسماك لاسيما في مدغشقر.

المصدر: سبوتنيك

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