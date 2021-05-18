كورونا في امريكا.. انخفاض كورونا الأسبوعية في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 14 شهرا

شهدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي انخفاضا لمؤشر الوفيات بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” إلى أدنى مستوى منذ 14 شهرا.

وقالت وكالة “رويترز” بناء على تحليلها لبيانات السلطات الصحية الأمريكية حول المرض إن عدد الوفيات جراء الفيروس في الأسبوع الذي انتهى في 16 مايو بلغ 4165 حالة، وهي أدنى حصيلة أسبوعية منذ مارس 2020 عندما سجلت البلاد 2293 وفاة.

وبذلك يصل متوسط الوفيات يوميا إلى نحو 600 حالة انخفاضا من الذروة، التي بلغ فيها هذا المؤشر أكثر من 3000 وفاة يوميا خلال يناير 2021.

كما أظهرت إحصائية “رويترز” أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس واصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن مؤشر الإصابات الأسبوعية تراجع بنسبة 20% إلى مستوى 233000 حالة، ما يمثل أقل حصيلة منذ يونيو 2021.

وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجع في كل الولايات الـ50 بالبلاد لأول مرة، لكنه حذر من تباطؤ وتيرة تطعيم السكان ضد المرض.

وحتى أمس الأحد، تلقى نحو 37% من السكان جرعتين من اللقاحات الواقية من الفيروس، كما حصل 47% على جرعة واحدة على الأقل، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: وكالة رويترز