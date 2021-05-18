الرئيس الأسد: زيارة بجانيا ستكون مهمة نظرا للاتفاقات التي ستوقع

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن زيارة الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا إلى سوريا ستكون مهمة نظرا للاتفاقيات التي ستوقع وللمواضيع التي ستناقش عبر اللجنة المشتركة.

وتحدث الرئيس الأسد عقب لقائه بجانيا عن آفاق التعاون بين البلدين، وعن العناصر الاجتماعية المشتركة التي تشكل جسرا طبيعيا لذلك التعاون.

وقال إن سوريا وقفت مع أبخازيا في حقها بتقرير المصير و”الاعتراف بها كأي دولة في هذا العالم”.

وقد شكر الرئيس بجانيا الرئيس الأسد وقال إنه “معجب برجولة الشعب السوري، ورجولة الأسد شخصيا” وأعرب عن امتنانه للأسد “لأن سوريا اعترفت باستقلال أبخازيا وهذا يفتح مجالات كبيرة للتعاون” وأكد أن زيارته ستكون دفعا إلى الأمام لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

المصدر: وكالات