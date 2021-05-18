ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا؟

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 وجاء في التقرير أن:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 355
AstraZeneca: 334
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 489 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 37
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 6
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1160 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22
– حالات وفاة: 1″.
وختم التقرير بالتذكير أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام