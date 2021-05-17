الجهاد الاسلامي تزف الشهيد أبو عبيدة

زفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس الاثنين في بيان لها “الشهيد القائد حسام ابو هربيد(أبو عبيدة) قائد سرايا القدس في لواء الشمال”.

واكدت الحركة ان “الشهيد القائد ابو هربيد قضى مقبلاً غير مدبر، وقد عرف بصلابته بالدفاع عن ارضه”.

وهذا نص بيان نعي حركة الجهاد للشهيد ابو عبيدة:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

” مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهيد البطل القائد حسام أبو هربيد

بأسمى آيات الصمود والإباء تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري “سرايا القدس”، الأخ المجاهد القائد حسام محمد عثمان أبو هربيد “أبو عبيدة” (37 عاما) قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة، الذي استشهد وهو في معركة سيف القدس يتنقل بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ويتابع سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة.

ارتقى شهيدنا المبارك أبو عبيدة مقبلاً غير مدبر، وهو الذي عرفه المجاهدون بصلابته في الدفاع عن أرضه وشعبه متمسكاً بسلاحه محباً لأهله وإخوانه متوحداً ومتعاوناً مع رفاق الدرب والسلاح في فصائل المقاومة. لقد كان الشهيد حسام نموذجاً في القيادة والجندية وفي أداء مهامه وواجباته .

إننا إذ نحسبه شهيداً عند الله تعالى فإننا نؤكد أن المقاومة مستمرة وباقية وأن حسم الصراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال ورحيله عن كل شبر من أرضنا.

رحم الله القائد المجاهد حسام الذي يلتحق اليوم بإخوانه الشهداء راضياً مرضياً ..

نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه الفردوس الأعلى .

وَإنَّا على درب الشهداء لسائرون

جهادنا مستمر ومعركة سيف القدس متواصلة

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

المصدر: فلسطين اليوم