مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: معلومات مختلقة عن مضمون رسالة الرئيس عون الى الرئيس الفرنسي

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان جريدة “نداء الوطن” نشرت في عددها الصادر اليوم وتناقلت عنها مواقع اعلامية، معلومات مختلقة عن مضمون رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقدمت هذه المعلومات بطريقة توحي بأنها مقتطفة من نص الرسالة.

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد ان ما نشر غير صحيح ولم يرد مطلقا في نص الرسالة الرئاسية، بل هو من نسج خيال كاتب المقال الذي اعتمد الاشارة الى نقاط لا اساس لها من الصحة. فاقتضى التوضيح.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام