مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: معلومات مختلقة عن مضمون رسالة الرئيس عون الى الرئيس الفرنسي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 14:30

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: معلومات مختلقة عن مضمون رسالة الرئيس عون الى الرئيس الفرنسي

منذ 44 mins 17 May، 2021
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان ان جريدة “نداء الوطن” نشرت في عددها الصادر اليوم وتناقلت عنها مواقع اعلامية، معلومات مختلقة عن مضمون رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقدمت هذه المعلومات بطريقة توحي بأنها مقتطفة من نص الرسالة.

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد ان ما نشر غير صحيح ولم يرد مطلقا في نص الرسالة الرئاسية، بل هو من نسج خيال كاتب المقال الذي اعتمد الاشارة الى نقاط لا اساس لها من الصحة. فاقتضى التوضيح.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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