باكستان.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي

تظاهر عشرات آلاف الباكستانيين، في أنحاء البلاد احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والقدس المحتلة، والتي أودت بحياة أكثر من 210 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال. وعمّت مسيرات حاشدة أماكن متفرقة في باكستان، شملت العاصمة إسلام أباد، ومدن كراتشي، ولاهور الشمالية الشرقية، وبيشاور، وكويتا، وفيصل أباد، وحيدر أباد، ومدنا أخرى.

وأصدر حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان، دعوة إلى الشعب الباكستاني للخروج في مظاهرات احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وتجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة اسلام اباد، كما توجه المحتجون على متن السيارات والدراجات النارية نحو مقر البرلمان الباكستاني. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وباكستان على سياراتهم، وأطلقوا هتافات مناهضة للعدو ومؤيدة للشعب الفلسطيني. وفي كراتشي، شارك الآلاف في مسيرة على متن السيارات بلغت ذروتها عند نادي الصحافة.

وزينت عدة سيارات بالأعلام الفلسطينية، فيما أحرق متظاهرون غاضبون الأعلام الإسرائيلية. وأعرب القادة السياسيون والدينيون في كلمات ألقوها خلال التظاهرات عن أسفهم لمجرد “التشدق بالكلمات” من قبل بعض قادة العالم العربي والاسلامي ضد الفظائع الإسرائيلية، دون تحديد أسماء قادة معينين. وقالوا إن “هذا التقاعس المستمر شجع الدولة الصهيونية على طرد الفلسطينيين من أراضيهم”.

من جهتها، أعلنت حكومة “إقليم بلوشستان”، أن اليوم الاثنين يوم للتضامن مع الفلسطينيين بهدف تكريم أرواح الشهداء، وإدانة العدوان الإسرائيلي.

المصدر: موقع المنار