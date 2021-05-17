197 شهيدا و1235 جريحا خلال أسبوع من العدوان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ أسبوع بلغ 197 شهيدا، بينهم 58 من الأطفال و34 من النساء، و15 من كبار السن، فيما بلغ عدد الجرحى 1235 مواطنا.

وبحسب الوزارة فإن من ضمن الشهداء عدد من العائلات الكاملة التي استهدفتها الصواريخ الصهيونية.

وبحسب مصادر صحافية فقد نفذت القوات الصهيونية نحو 1200 غارة، منذ التاسع من ايار/ مايو الحالي تركّزت على “المنازل والمباني السكنية، والمقرات الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.

المصدر: فلسطين اليوم