بالصور.. طائرات الاحتلال تشن عشرات الغارات على مواقع مدنية ومقار حكومية في أكثر من منطقة في غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية عشرات الغارات العنيفة ليل الاحد الاثنين على قطاع غزة، في عدوان مستمر بحق المدنيين لليوم الثامن على التوالي.

واستهدف الاحتلال بأكثر من 60 غارة مواقع للمقاومة ومقار حكومية وشوارع رئيسية وبنى تحتية في أكثر من منطقة في غزة.

ويصر الاحتلال على استهداف الطرقات والمفترقات والأرصفة في مناطق مختلفة من القطاع قريبة جداً من التجمعات السكانية.

وفي الوقت نفسه، استهدفت الغارات الاسرائيلية منطقة قرب أبراج تل الهوى ذات الكثافة السكانية العالية، كما استهدف مبنى قرب مفرق ابو مازن، إلى جانب استهداف أراض فارغة.

هذا، ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 197 شهيدا فلسطينيا، بينهم أطفال بالإضافة إلى إصابة أكثر من الف بجروح بعد أن كثف الاحتلال هجماته لسبعة ايام متتالية من العدوان.

المصدر: موقع المنار