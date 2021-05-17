هنية يهاتف شيخ الأزهر ويضعه في تطورات الأوضاع في القدس والأقصى

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شيخ الأزهر أحمد الطيب، استعرض معه ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك المحتلة، والجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في وقت تقوم المقاومة فيه بدورها وواجبها وتدافع عن مقدسات الأمة وعن شعبنا الفلسطيني.

وأكد هنية صمود الشعب الفلسطيني، وأنه سيواصل حماية الأقصى والمقدسات، مشددًا على أن الاحتلال أخطأ خطأ جسيمًا فيما كان ينوي القيام به في مدينة القدس لأنه لم يدرك ما قلنا وكررناه أن شعبنا سيدافع عن الأقصى وبكل قوة، وهو ما يحدث فعليًا في كل مدن فلسطين وخاصة من غزة التي ناداها أهل القدس فلبت النداء.

وأشاد رئيس الحركة بالموقف الإسلامي الذي أطلقه شيخ الأزهر وإسناده لصمود الشعب الفلسطيني ودعمه لقضية القدس التي تشكل قضية الأمة المركزية.

المصدر: فلسطين اليوم