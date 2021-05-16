حركة أمل وحماس: الوحدة والمقاومة ركيزتان ثابتتان في مسيرة استعادة الحق الفلسطيني وتحرير كامل فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2021 - 22:00

حركة أمل وحماس: الوحدة والمقاومة ركيزتان ثابتتان في مسيرة استعادة الحق الفلسطيني وتحرير كامل فلسطين

منذ 18 mins 16 May، 2021
المنار
المنار
لبنان

زار وفدٌ من قيادة حركة حماس في لبنان المكتبَ السياسي لحركة امل في اطار التواصلِ حولَ التطوراتِ والعدوانِ الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

واكد اللقاءُ ان قوةَ الحقِ الفلسطيني هي المنتصرةُ على العدوانِ الصهيوني الذي انكشفَ امامَ الرأيِ العامِّ العالمي بما يرتكبُه من مجازرَ وحشيّة، معتبراً انَ الوحدةَ والمقاومةَ ركيزتانِ ثابتتانِ في مسيرةِ استعادةِ الحقِ الفلسطيني وتحريرِ كاملِ الترابِ الفلسطيني واولُه القدس.

واكد لقاءُ حركةِ امل وحركةِ حماس انَ القضيةَ الفلسطينيةَ هي البوصلةُ الحقيقيةُ للامةِ والنموذجُ الامثلُ لنضالاتِ الاحرارِ في العالم، وانَ الملحمةَ البطوليةَ في فلسطينَ اعادت رسمَ خارطةِ الطريقِ بقوةِ المقاومةِ وصمودِها، وفضحت زَيفَ التفوقِ الصهيوني، ووضعت قواعدَ جديدةً للمستقبلِ مبنيةً على اساسِ معادلةِ الردع.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة