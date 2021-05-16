حركة أمل وحماس: الوحدة والمقاومة ركيزتان ثابتتان في مسيرة استعادة الحق الفلسطيني وتحرير كامل فلسطين

زار وفدٌ من قيادة حركة حماس في لبنان المكتبَ السياسي لحركة امل في اطار التواصلِ حولَ التطوراتِ والعدوانِ الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

واكد اللقاءُ ان قوةَ الحقِ الفلسطيني هي المنتصرةُ على العدوانِ الصهيوني الذي انكشفَ امامَ الرأيِ العامِّ العالمي بما يرتكبُه من مجازرَ وحشيّة، معتبراً انَ الوحدةَ والمقاومةَ ركيزتانِ ثابتتانِ في مسيرةِ استعادةِ الحقِ الفلسطيني وتحريرِ كاملِ الترابِ الفلسطيني واولُه القدس.

واكد لقاءُ حركةِ امل وحركةِ حماس انَ القضيةَ الفلسطينيةَ هي البوصلةُ الحقيقيةُ للامةِ والنموذجُ الامثلُ لنضالاتِ الاحرارِ في العالم، وانَ الملحمةَ البطوليةَ في فلسطينَ اعادت رسمَ خارطةِ الطريقِ بقوةِ المقاومةِ وصمودِها، وفضحت زَيفَ التفوقِ الصهيوني، ووضعت قواعدَ جديدةً للمستقبلِ مبنيةً على اساسِ معادلةِ الردع.

المصدر: قناة المنار