منظمة التعاون الإسلامي تدين في قمة طارئة اعتداءات العدو الاسرائيلي “الوحشية” ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الأحد “الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين”، داعية مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤوليته والتحرك بشكل فوري لوقف “العدوان الهمجي” ضد الفلسطينيين، وذلك خلال قمة استثنائية دعت لها السعودية لمناقشة الأوضاع المتأججة بين “إسرائيل” والفلسطينيين”.

ونشر الموقع الرسمي للمنظمة بياناً في أعقاب القمة على مستوى وزراء الخارجية، جاء فيه أنه “من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح”.

وشدد البيان “على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين، ويعرب عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية”.

المصدر: سبوتنيك