العدو الصهيوني يرتكب مجزرة في غزة وضربات المقاومة متواصلة

افتتح جيش العدو اليوم السابع من عدوانه على قطاع غزة بمجزرة مروِّعة ارتكبها في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة بعد ساعات قليلة من مزاعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو خلال اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن بأن جيشه لا يستهدف المدنيين في القطاع. وارتفع عدد شهداء المجزرة الى 19 شهيداً.

وفي اصرار على تدمير البنى التحتية والمدنية ، يواصل العدو استهداف الطرقات الرئيسية في قطاغ غزة متسببا بعزل مناطق بكاملها عن محيطها . وتمكنت طواقم بلدية غزة من إعادة فتح بعض الطرقات التي تربط المدينة ببعض المرافق الحيوية لا سيما المستشفيات منها. واعلنت البلدية انها تمكنت من فتح ثلاثين شارعا في غزة بشكل اولي منذ بداية العدوان على القطاع.

المقاومة الفلسطينية اطلقت صليات من الصواريخ اليوم على مستوطنات العدو. وكانت واصلت ردَّها فجراً على العدوان الصهيوني بصليات من الصواريخ وصلت الى تل أبيب والعديد من المدن والمستعمرات. وذكرت وسائل اعلام العدو أن مسؤولين في المؤسسة الامنية الصهيونية يطالبون في اجتماعاتٍ مغلقة بإنهاء العملية العسكرية بعد الفشل في تحقيق أهدافها.

كتائب القسام اعلنت قصف قاعدة “حتسور” الجوية الاسرائيلية برشقة صاروخية رداً على استهداف الاحتلال للمدنيين الآمنين.

في الضفة الغربية افاد اعلام العدو عن اطلاق النار على سيارة عسكرية قرب مستوطنة كريات اربع في الخليل.

المصدر: المنار