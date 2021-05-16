اتحاد المحامين العرب نظم في البقاع مهرجاناً شعبيا نصرة لفلسطين

نظم اتحاد المحامين العرب في البقاع مهرجاناً شعبيا حاشدا تضامنا ونصرة لفلسطين والاقصى، ومواكبة للاستحقاق الدستوري في العشرين من الجاري في سفارة الجمهورية العربية السورية لانتخابات الرئاسة السورية، وذلك في صالة مطعم القصر في الخيارة في البقاع الغربي.

حضر المهرجان الوزير السابق حسن مراد، النائب السابق فيصل الداوود، مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي، وجهاء العشائر العربية، رئيس اتحاد العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور وممثلون عن الأحزاب الوطنية والإسلامية، رجال دين، رؤساء بلديات مخاتير وفعاليات، وحشد من أبناء الشعبين السوري واللبناني .

الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب معين غازي ألقى كلمة المحامين العرب أكد فيها على نصرة فلسطين والاقصى وغزة وبيت المقدس وقال :” نعوّل على سواعد أبطال المقاومة الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس وهم يسطرون أروع وأعظم الملاحم البطولية وهم يكتبون النصر على أرض العزة والاباء، أرض الرسل والأنبياء”، وأضاف غازي متوجها للسيد نصر الله :”نقول لقد حصحص الحق وجاء موعد النصر وننظر إليكم وللرئيس بشار الأسد على انكم الشعلة المضيئة في سماء الأمة العربية ونتطلع إلى محور المقاومة على أنه الصمام الوحيد الآمن للشعب العربي الموحد، وبأنكم مع الرئيس الأسد الناطقين والمعبرين عن مشاعر وغضب الشعب العربي الرافض للتطبيع والمطبعين والذي نشد على أيديكم وأيدي المقاومين بسرعة التدخل ونصرة المجاهدين في فلسطين ، القدس تنادي والأقصى ينادي وغزة تنادي وفلسطين بأسرها تنادي فهل من يلبي النداء، نحن سنلبي بإذن الله”.

وفيما يتعلق باستحقاق انتخابات الرئاسة السورية أكد غازي على أهمية الاستحقاق الدستوري في سوريا :”حيث تشرق شمس العزة في العشرين ومن اجل ذلك اقمنا اللقاءات مع الأخوة السوريين في لبنان من الذين هُجّروا قسراً من ديارهم على يد العصابات التكفيرية والارهابية، ولمسنا التأييد بنعم للرئيس الأسد الذي حفظ عروبة سوريا وصمد وانتصر ودحر عصابات التكفير، ووقف الى جانب لبنان في حرب تموز، واسقط صفقة القرن ورفض التطبيع، وصمد بوجه قانون قيصر وانتصر، وهو ينتصر اليوم للقضية الفلسطينية بعد تخلي العرب عنها”.

وفي الشأن اللبناني دعا غازي إلى تشكيل حكومة خالية من الفاسدين والمفسدين ورفع الضغط الاقتصادي، ومحاسبة من كان وراء تدمير المرفأ والاستيلاء على أموال المودعين، والحفاظ على خيار الجيش والشعب والمقاومة واستقلالية القضاء في ملاحقة من أوصل البلد للافلاس.

وكانت كلمة رئيس تحرير وناشر موقع المراقب الالكتروني الأستاذ عمر معربوني الذي نوه فيها بصمود الشعب الفلسطيني وانتصار غزة، وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد المحامين العرب وفي مقدمهم الأمين العام المساعد معين غازي في الدفاع عن قضايا الأمة وتحديدا فلسطين وقال: نحن في قلب المواجهة الكبيرة من هرمز الى باب المندب ومن البصرة الى جنوب لبنان وما بينهما قلب العروبة النابض سوريا عامود ومحور المقاومة.