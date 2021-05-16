السيد فضل الله: نحيي صمود الفلسطينيين ونستغرب صمت العالم

استغرب السيد علي فضل الله في بيان “صمت العالم على ما يجري في فلسطين، وهو الذي ينادي بحقوق الإنسان وحماية المدنيين وعدم التعرض للمؤسسات الإعلامية والمدنية، بما يشكل دليلا اضافيا إلى الاستمرار في سياسة الكيل بمكيالين، ولا سيما ما يتعلق بالكيان الصهيوني”.

وقال “لا نستغرب المجازر الوحشية في فلسطين بحق النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المباني السكنية والمؤسسات الإعلامية والمدنية من العدو الصهيوني، وهو الذي تأسس على هذا النوع من السياسات الإجرامية بحق الفلسطينيين لإخراجهم من أرضهم لحساب المستوطنين الآتين من شتى أرجاء العالم”.

وحيا السيد فضل الله “الصمود الشجاع للشعب الفلسطيني ومعه المواقف العزيزة والحرة التي عبرت عنها الشعوب العربية والإسلامية ونقدر التضحيات والدماء التي قدمت على طريق التضامن مع الشعب الفلسطيني واستشهاد الشهيد محمد طحان، نأسف ان تمنع بعض الدول الأوروبية شعوبها من التعبير عن رفض الممارسات الصهيونية وإدانة مجازر هذا العدو تحت حجج واهية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام