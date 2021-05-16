هيئة علماء بيروت تشيد ببطولات المقاومين البواسل في فلسطين

اشادت هيئة علماء بيروت ببطولات المقاومين البواسل في فلسطين ، المدافعين عن الأهل و الأرض والمقدسات ، وبهذا التلاحم والوحدة الذي عم أرجاء فلسطين المحتلة في مواجهة العدوانية الصهيونية الوحشية ، التي ارتكبت المجازر المهولة بحق المدنيين الأبرياء ودمرت الأبنية والبيوت فوق رؤوس ساكنيها ..

كما حيّت التحركات الشعبية المنددة بالعدوان المتضامنة مع إخوانهم في الداخل المحتل لا سيما من حدود الأردن ولبنان والتي سقط فيها دماء عزيزة نصرة للأقصى وفلسطين ، مؤكدة على أهمية هذا التضامن ومواصلته ، لأن القضية الفلسطينية قضية الأمة كلها.

المصدر: العلاقات الاعلامية