وقفة احتجاجية لحزب مجلس وحدة المسلمين- باكستان في كراتشي تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين

نظم حزب مجلس وحدة المسلمين- باكستان في مدينة كراتشي وقفة احتجاجية أمام نادي الصحافة الباكستاني تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

حضر عدد كبير من الشخصيات وقادة الحزب الذين رددوا شعارات الموت لامريكا وإسرائيل. كما لوّح المشاركون في الوقفة بالأعلام الفلسطينية والباكستانية، ورفعوا لافتات كُتب على بعضها “أنقذوا غزة والقدس”.

وقال المتحدث باسم الحزب أن إسرائيل ضربت فأسًا على قدميها بمهاجمة الفلسطينيين العزل وأن الوقت قد حان للقضاء على الوجود الغير شرعي لإسرائيل.

وقال العلامة صادق جعفري ، امين عام حزب مجلس وحدة المسلمين في كراتشي ، أمام المشاركين ، إن إسرائيل لم تهاجم فلسطين بل هاجمت شرف وكرامة العالم الإسلامي. لقد بدأت قوى العالم الزائفة تتجمع ، فاذا لم يخرج الحكام المسلمون ويعلنوا موقفا حازما تجاه قضية الامة فلسطين، فسيسجلهم التاريخ من مرتكبي الخيانة ضد الإسلام.

وقال إن الوقت الآن ليس وقت منفعة .. الآن معركة الحق والباطل .. على المسلمين أن يثبتوا ولائهم للاسلام والدفاع عنه بإخلاص .

وقال العلامة حسن ظفر نقوي إن على الحكومة الباكستانية اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد إسرائيل ، وقال إن قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على الأرض ولكنها قضية بقاء أجيال.

وقال إن على حكومة باكستان أن تعلن في أسرع وقت ممكن عن إرسال المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الضرورية الأخرى إلى فلسطين.

ودعا السيد حسن ظفر العالم والشعوب الاسلامية لتحمل مسؤولياتها الانسانية والاخلاقية تجاه توفير الحماية لابناء الشعب الفلسطيني المظلوم وصون وحماية الاماكن المقدسة.

وقال العلامة قاضي أحمد نوراني في كلمته ان إسرائيل مثل نخلة في قلب الأمة الإسلامية فلا يمكن حل المشكلة الفلسطينية بدون وحدة ومقاومة الأمة الإسلامية.

وقال متحدثون آخرون في الاحتجاجات إن التحالف العسكري الإسلامي والمنظمات الإسلامية الدولية الأخرى ، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي ، سيتعين عليهم كسر صمتهم ضد إسرائيل والتوضيح أن تأسيسهم كان للدفاع عن الإسلام.

وكان عقد حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان مؤتمر صحفي بمقر الأمانة المركزية في اسلام اباد، واعلن سماحة الامين العام المركزي العلامة الشيخ راجا ناصر عباس جعفري ان ١٦ مايو هو يوم التضامن الوطني ضد عدوان القوات الاسرائيلية المحتلة على فلسطين. وقال أننا لن نلتزم الصمت حيال فظائع الدولة الصهيونية ولن يتم التسامح مع تدنيس القبلة الأولى.

واضاف إن عزيمة الفلسطينيين المضطهدين أيقظت من جديد المناضلين من أجل الحرية في العالم. ولطالما لعبت باكستان دورًا مهما في جبهة الأمة المسلمة.

ووجه رسالة إلى الإخوة الفلسطينيين مفادها أن الأمة الباكستانية بأسرها تقف إلى جانبهم في كل ساعة من المحنة.

وفي سياق منفصل ادان بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان ، والتي استهدفت تلميذات أبرياء ومصلين أبرياء “.

وقال إننا ندرك حقيقة ذلك. داعش وغيرها من الجماعات التكفيرية الإرهابية ترعاها الولايات المتحدة وتجعلها خليفة لها في أفغانستان كما فعلت في سوريا والعراق “.

وقال في هذه المناسبة نعرب أيضا عن تضامننا مع شعب كشمير المضطهد ونعتقد أنهم في يوم من الأيام سيتخلصون من الاستعمار الغاشم.

وانتقد ايضا العقبات التي وضعت في طريق المصلين في كشمير المحتلة.

المصدر: بريد الموقع