مركز حوار الأديان والثقافات دعا الى دعم الشعب الفلسطيني المظلوم

اشار مركز حوار الأديان والثقافات التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في بيان الى ان المجتمع البشري يشهد مرة أخرى على جريمة الصهاينة في حربهم الارهابية ضد الشعب الفلسطيني، و في هذه الأيام، تختلط ألسنة النار وامواج الدم في الأراضي المقدسة وفلسطين الجريحة،بعد الإساءة إلى المسجد الأقصى.

اضاف: لقد رد الحكام الغاصبون لفلسطين المظلومة على احتجاج المسلمين الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم الطبيعية، في عيد الفطر المبارك، بالقصف الوحشي لمدينة غزة المحاصرة وقمع التظاهرات في شوارع كافة البقاع الفلسطينية و مدينة القدس، وقد اصبحت ( مدينة الأنبياء) ساحة غزو للصهاينة، أبناء قتلة أنبياء الله.

واعرب المركز عن حزنه العميق لاستشهاد العزل والأبرياء وإهانة المقدسات الإسلامية والديانات الإبراهيمية الأخرى في فلسطين وتعاطفًا مع المسلمين الفلسطينيين المظلومين خاصة في القدس الشريف و غزة العزيزة و المناطق المحتلة من فلسطين التاريخية، داعيا جميع الطوائف الدينية والثقافية إلى أداء واجبهم الديني والإنساني والاخلاقي في مواجهة أحداث اليوم في فلسطين ، ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم ، وإدانة ارتكاباته الاجرامية.