الهلال الاحمر الفلسطيني: 29 إصابة بمواجهات تعم مدن الضفة الغربية

أصيب 29 مواطنا بجروح وحالات اختناق، السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وبينت جمعية “الهلال الأحمر”، أن طواقمها تعاملت مع 29 إصابة بالضفة، من بينها 17 بالرصاص الحي، و8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 إصابات نتيجة الاختناق، وإصابة واحدة بسبب السقوط”.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين شبان وجيش الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، وأضافوا أن المواجهات اندلعت في الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، عقب مسيرات دعما لغزة ورافضة للعدوان عليها، فيما بين شهود آخرون أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان ومجموعة من المستوطنين الذين هاجموا مزارع في قرية قصرة إلى الجنوب من نابلس.

وأضاف الشهود، أن الجيش الإسرائيلي تدخل لتوفير الحماية للمستوطنين، مستخدما الرصاص الحي والمعدني دون معرفة إن كان ذلك أسفر عن وقوع إصابات.

يذكر أن 15 مواطنا قد استشهدوا في مواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

المصدر: وكالة معاً