العاهل الأردني يحذر من ترك “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” دون حل شامل وعادل ينهي الاحتلال

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة، من ترك ما أسماه “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي” دون “حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، قال الملك عبد الله الثاني، خلال مشاركته في أعمال قمة “نداء كرايست تشيرش” للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت “إن ما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها “إسرائيل” ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين من عنف، يهدد الاستقرار والأمن، ويغذي التطرف ويعزز خطاب الكراهية”.

وكان العاهل الأردني أكد في الأسبوع المنصرم على ضرورة وقف العدو إجراءاته غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في ⁧القدس⁩. كما أكد أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية شرقي القدس المحتلة.

المصدر: سبوتنيك