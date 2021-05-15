شاهد: انفجارات وحرائق ضخمة في ميناء اسدود الصهيوني والمنطقة الصناعية اثر سقوط صواريخ فلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 07:58

شاهد: انفجارات وحرائق ضخمة في ميناء اسدود الصهيوني والمنطقة الصناعية اثر سقوط صواريخ فلسطينية

منذ 1 ساعة 15 May، 2021
اسدود
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

 

 

 

المصدر: تويتر + المركز الفلسطيني

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