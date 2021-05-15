بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تقصف اسدود وبئر السبع انتقاماً لشهداء الضفة وغزة

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام قصف منطقة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية انتقاماً لشهداء الضفة المحتلة ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة. وفي بيان آخر، أفادت كتائب القسام بأن مجاهديها قصفوا مدينة أسدود برشقة صاروخية انتقاماً لشهداء الضفة المحتلة ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية أنها أطلقت دفعة صواريخ على موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين جنوبي قطاع غزة، فيما قالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إن 9 صواريخ أطلقت من غزة سقطت جميعها في بئر السبع. وأفاد مراسل المنار بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة كبيرة من الصواريخ تجاه كيان العدو، وأن صفارات الانذار تدوي في عسقلان ومناطق اخرى.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن قصف القسام لبئر السبع وأسدود انتقاما لشهداء الضفة تجسيد حقيقي لوحدة الشعب الفلسطيني وتكامل ساحات الفعل النضالي.

وخلال ساعات المساء، أطلقت القسام رشقات صاروخية على مدينة عسقلان وعلى قاعدة “حتسريم” الصهيونية.

المصدر: كتائب القسام + مراسل المنار