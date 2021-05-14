كتائب القسام تنشر هذه الصورة وتكتب: وعدكم الضيف ولم يخلف وعده – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 13:46

كتائب القسام تنشر هذه الصورة وتكتب: وعدكم الضيف ولم يخلف وعده

منذ 1 ساعة 14 May، 2021
كتائب القسام
عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت كتائب القسام صورة كتب عليها وعدكم الضيف ولم يخلف وعده.

ضيف

المصدر: قناة الاقصى الفضائية

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