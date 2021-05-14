وقفة تضامنية رقمية لأكاديميين وباحثين نصرة للقدس وتعرية للانتهاكات الصهيونية

نظّمت الحملة الاكاديمية الدولية لمواجهة الاحتلال والضم بالشراكة مع التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين وقفة تضامنية رقمية لنصرة الشعب الفلسطيني وللتضامن مع المقدسيين في مقاومتهم للمشروع الصهيوني التهويدي في المدينة المقدّسة تحت عنوان “كلّنا فداء للقدس”.

ضمّت هذه الوقفة أكثر من 120 شخصية أكاديمية وعلمية فلسطينية وعربية ودولية، للمناداة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. كما هدفت إلى تعرية انتهاكات الاحتلال وفضح عدوانه المستمر على القدس وغزّة وبقيّة المناطق الفلسطينية المحتلّة.

قدّم وأدار اللقاء الدكتور جمال أبو غليون، مؤكّدا على أهمية القدس في الهوية العربية النضالية ضد المشروع الصهيوني.

وأكّد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور عبد الرحيم جاموس على حق الفلسطينين بالمقاومة من أجل نيل الحقوق التي كفلها القانون الدولي، لافتًا أن النصر سيكون النتيجة النهائية لنضال المقدسيين في سبيل حماية المقدّسات وإقامة الدولة.

وتطرّقت الأمينة العامّة للتجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين الدكتورة لور أبي خليل إلى أهمية المقاومة في نيل الحقوق المغتصبة، مشيرة الى دعم ومناصرة الشعب اللبناني وأكاديمييه للحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، ومدينةً في الوقت نفسه العدوان الاسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة وفي القدس المحتلّة. كما أشادت بشجاعة الشباب الفلسطينيين الأبطال في مقاومتهم وتصدّيهم للجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني.

وأشار منسّق الحملة الأكاديمية الدولية الدكتور رمزي عودة الى انتهاكات الاحتلال المستمرّة، والتي هي امتداد لسياسة دولة الاحتلال منذ بداية تشكيلها، وتتمثّل في سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وإحلال المستعمرين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية. وأكّد عودة أن القدس ستبقى عربية وستظل جامعة للفلسطينيين أينما كانوا.

ودعا الدكتور علاء حمّودة من قطاع غزّة المحاصرة ونائب منسّق الحملة في القطاع إلى تعزيز صمود المقدسيين، كما طالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكّداً على استمرار المقاومة باعتبارها حقاً مشروعاً للفلسطينين في مقارعة الاحتلال حتى نيل الاستقلال.











المصدر: بريد الموقع