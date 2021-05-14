المجلس الاسلامي الشيعي ينعى مديره السابق غازي شريف

ينعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، الى اللبنانيين مديره السابق المرحوم الاستاذ غازي شريف عن عمر ناهز77 عاما، “قضى معظمه في خدمة وطنه وشعبه فشارك الامام المغيب السيد موسى الصدر وإخوته في مسيرة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وواكب مسيرة المرحوم الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين وسماحة الامام الشيخ عبد الامير قبلان، وكان رحمه الله مخلصا في خدمة الناس محبا لوطنه وشعبه ملتزما قضايا الامة والوطن.

رحم الله الفقيد الذي ترك اثرا طيبا في قلوب عارفيه ومحبيه لما اتسمت به شخصيته الودودة من روح المبادرة في خدمة الناس وتحمل المسؤولية الوطنية والتحلي بالمناقبية العالية في التعاطي مع الشأن العام.

يوارى جثمان الفقيد في ثرى جبانة مسقط رأسه في بلدته اليمونة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام