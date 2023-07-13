“المجلس الإسلامي الشيعي”: إحياء مراسم عاشوراء ابتداء من مساء الثلاثاء

أعلن المكتب الاعلامي لـ”المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان في بيان له الخميس انه “برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب يحيي المجلس مراسم عاشوراء لهذا العام في مقر المجلس ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 18 الجاري وطيلة أيام عاشوراء، حيث يبدأ المجلس بتلاوة أي من الذكر الحكيم ويلقي العلامة الشيخ الخطيب وعدد من الشخصيات كلمات من وحي المناسبة ويتلو الخطيب الحسيني الشيخ حسن بزي مجلس العزاء”.

ودعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى “المؤمنين الى إبداء مظاهر الحزن والمواساة ورفع الرايات والاعلام السوداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام