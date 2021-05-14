مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: المديرية العامة للرئاسة تلتزم بانتظام تسديد فواتير الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 03:06

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: المديرية العامة للرئاسة تلتزم بانتظام تسديد فواتير الكهرباء

منذ 26 mins 14 May، 2021
رئاسة الجمهورية اللبنانية
لبنان

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“بثت محطة “أم تي في” في نشرتها مساء اليوم تقريرا عن الإدارات والمؤسسات الرسمية التي لم تسدد الفواتير المستحقة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان، وإن من بين هذه الإدارات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

يهم مكتب الإعلام أن يؤكد أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تلتزم بانتظام تنظيم الحوالات المالية اللازمة لتسديد الفواتير التي ترد إليها، وفق الاعتمادات المتوافرة لديها وتحيلها الى وزارة المالية. واخر فواتير متراكمة وردت إليها من مؤسسة كهرباء لبنان كانت مع انتهاء سنة 2020، ويبلغ مجموعها 400 مليون ليرة لبنانية، وقد بادرت المديرية العامة الى تدوير الاعتمادات اللازمة لدفع هذه الفواتير المتراكمة، بسبب انتهاء السنة المالية، وهي حاليا بانتظار تنفيذ عملية التدوير في وزارة المالية لتسديد القيمة المطلوبة.

علما انه منذ مطلع السنة الحالية، لم ترد الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أي فاتورة من مؤسسة كهرباء لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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